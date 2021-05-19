РИАМО (КОРОЛЕВ) - 19 мая. Более 15 км дорог отремонтируют в Королеве в 2021 году, еще 20 км обновят в следующем году, сообщил глава города Александр Ходырев в ходе отчета.

Глава Королева Александра Ходырев в среду отчитался перед жителями о проделанной работе. На встрече присутствовали заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин, депутаты Госдумы Сергей Пахомов и Денис Кравченко, депутаты Мособлдумы и городского совета, члены общественной палаты, сотрудники градообразующих предприятий.

Также глава города уточнил, что за последние годы в Королеве отремонтированы 204 дороги площадью свыше 1 млн кв. м. Обновлены центральные дороги с наибольшей интенсивностью движения – проспекты Королева и Космонавтов, улицы Калинина, Пионерская, 50-летия ВЛКСМ, Лесная, Большая Комитетская, Маяковского, Калининградская, Октябрьская и многие другие.

«На этих переменах мы не остановимся, работу продолжим. В этом году заасфальтируем 24 дороги площадью более 110 тыс. кв.м. - более 15 км. А на 2022 год запрос жителей – обновление еще не менее 20 км», - сказал Ходырев.

Также в Королеве с 2014 года отремонтировано 54 тротуара площадью свыше 100 тыс. кв. м. Глава города попросил своих заместителей ускорить темпы ремонта тротуаров.