РИАМО - 19 мая. В театре «Ромэн» сообщили, что народный артист СССР Николай Сличенко лег в больницу на плановое обследование, сообщает Газета.ru.

«Плановая госпитализация. Да, он в Боткинской больнице на плановом обследовании», — сообщили в культурном заведении.

Сличенко был госпитализирован в Москве в среду. Сообщалось, что у него обострилась болезнь легких.

Артист с 1977 года является худруком музыкально-драматического цыганского театра «Ромэн». Сличенко играл не только в театре, но и кино. Он запомнился по фильмам «Свадьба в Малиновке», «Похищение» и «Военно-полевой романс».