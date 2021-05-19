РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 мая. Прокуратура направила в Люберецкий городской суд уголовное дело в отношении жителя Республики Татарстан, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков группой лиц в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, обвиняемый был соучастником преступной группы, занимающейся незаконным сбытом наркотических средств на территории Люберец.

Подозреваемый получил партию с веществом, являющимся производным наркотического средства N-метилэфедрона массой 499,3 гр. Это является особо крупным размером. Затем мужчина должен был расфасовать наркотик в удобные упаковки и сделать закладки для дальнейшего незаконного сбыта третьим лицам.

Его задержали сотрудники полиции в феврале в ходе оперативно-разыскных мероприятий, а наркотическое средство изъяли из незаконного оборота.

В отношении обвиняемого органы предварительного расследования избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.