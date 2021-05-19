РИАМО - 19 мая. Обеспечение мини-детсадов площадками для прогулок является приоритетом, сообщил председатель комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма Олег Рожнов.
Как рассказал первый заместитель министра образования Московской области Илья Бронштейн, вопрос организации площадок для прогулок активно прорабатывается.
«Тут два сценария. Первый - использование существующих мест для прогулок на территории школ и детских садов. А также использование площадок, расположенных в непосредственной близости. Вариант - использование детских площадок, которые находятся около многоквартирных домов», - добавил Бронштейн.
По его словам, у воспитателей есть переносные тревожные кнопки, путь до площадок также будет усовершенствован, в частности, будут обеспечены видеонаблюдение и безопасные пешеходные переходы.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям поручил властям открыть мини-детсады на тех территориях, где наблюдается самый высокий запрос на дошкольные учреждения. В этом году в Подмосковье планируют открыть 35 мини-детсадов.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии