РИАМО - 19 мая. Обеспечение мини-детсадов площадками для прогулок является приоритетом, сообщил председатель комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма Олег Рожнов.

«Свежий воздух - это обязательно, детям в детском саду нужно гулять. Нужно обсудить вопрос детских площадок и прохода к ним», - сказал Рожнов.

Как рассказал первый заместитель министра образования Московской области Илья Бронштейн, вопрос организации площадок для прогулок активно прорабатывается.

«Тут два сценария. Первый - использование существующих мест для прогулок на территории школ и детских садов. А также использование площадок, расположенных в непосредственной близости. Вариант - использование детских площадок, которые находятся около многоквартирных домов», - добавил Бронштейн.

По его словам, у воспитателей есть переносные тревожные кнопки, путь до площадок также будет усовершенствован, в частности, будут обеспечены видеонаблюдение и безопасные пешеходные переходы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям поручил властям открыть мини-детсады на тех территориях, где наблюдается самый высокий запрос на дошкольные учреждения. В этом году в Подмосковье планируют открыть 35 мини-детсадов.

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