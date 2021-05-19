РИАМО - 19 мая. Свыше 60 мини-садов для детей планируют открыть в Подмосковье до конца 2023 года, сообщил первый заместитель министра образования Московской области Илья Бронштейн.

По его словам, всего в регионе более 500 тыс. детей в возрасте от 3 до 7 лет, 68 тыс. из них имеют проблемы с получением мест в детских садах.

Только в 2021 году в Подмосковье планируют ввести 17 новых детских садов. При этом попадание в мини-сад не влечет за собой выход из очереди в обычный детский сад, уточнил Бронштейн.

«Всего до конца 2023 года будет открыто 63 детских (мини - ред.) сада. Может быть их будет даже больше», – сказал Бронштейн.

Он отметил, что сады организуют на первых этажах жилых домов, а также в муниципальных нежилых зданиях – это пристройки к школам, поликлиникам, в бывших торговых центрах.

В 2021 году планируют открыть 35 минисадов, в 2022-м – 16, в 2023-м – 12 учреждений.

«По финансированию: 123 тыс. рублей единовременно муниципалитет получает для создания каждого места. Далее ежемесячно мы выделяем 6,5 тыс. рублей на ребенка», – заключил Бронштейн.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям поручил властям открыть мини-сады на тех территориях, где наблюдается самый высокий запрос на дошкольные учреждения.

Как получить компенсацию за оплату детского сада>>