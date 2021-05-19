РИАМО - 19 мая. Благоустройство Александровского сквера в подмосковном Реутове и превращение его в пешеходную зону стали одним из главных проектов 2020 года, сообщил глава муниципалитета Станислав Каторов в своем ежегодном отчете перед жителями.

«Работы на улице Южной провели в рамках президентского проекта «Жилье и городская среда», при этом максимально сохранили старые деревья и высадили новые. Этот проект стал одним из главных в 2020 году. За три месяца мы полностью реконструировали данное пространство. Новая зона отдыха востребована жителями - они сидят на лавочках, пьют кофе, гуляют с детьми, фотографируются рядом с новой стелой с названием нашего города», - сказал Каторов.

В ходе благоустройства были проложены новые коммуникации, подготовлено новое бетонное основание, уложено современное покрытие. Изменилась и верхняя «одежда» сквера: установлены современное светодиодное освещение, малые архитектурные формы, гамаки, скамейки, уложен газон.

Он добавил, что также в 2020 году на участке от улицы Южной до здания «Ростелекома» с обеих сторон были обновлены пешеходные дорожки, сделаны выделенные полосы для велосипедистов, оборудованы 117 дополнительных парковочных мест. Таким образом, в сумме количество парковочных карманов на улице Южной и Юбилейном проспекте увеличилось с 224 до 323. Произведено комплексное озеленение и переоборудование общественного пространства для большего удобства движения пешеходов.

«Кроме того, в рамках нашего муниципального проекта «Зеленый каркас» по озеленению и благоустройству общественных мест, разработку которого начали вместе с жителями в 2019 году, создали концепцию ландшафтного парка площадью более 6 га на территории между улицей Реутовских ополченцев и МКАД. Продолжим программу благоустройства дворовых территорий», - отметил глава Реутова.

Он подчеркнул, что за проект по озеленению родного города в ходе интернет-голосования отдали свои голоса более 2 тыс. жителей. Такая поддержка позволила проекту «Зеленый каркас» одержать победу в конкурсе Московской области по инициативному бюджетированию и получить дополнительное финансирование из регионального бюджета.