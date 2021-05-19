РИАМО - 19 мая. Нарушений в ходе подготовки к посланию президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию не выявлено. Все чиновники и депутаты, присутствовавшие на мероприятии, прошли необходимые проверки. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Специалисты Роспотребнадзора провели проверку по обращению депутата Госдумы от КПРФ Павла Тарасова, который обратил внимание на то, что некоторые присутствующие находились в зале без средств индивидуальной защиты.

В ведомстве подчеркнули, что все участники мероприятия сдавали тесты на Covid-19. При этом некоторые из них уже переболели коронавирусом.

Путин выступил с посланием Федеральному собранию 21 апреля. Глава государства затронул темы социальной поддержки граждан, экономического развития страны, туризма, демографии и другие.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн‑трансляции РИАМО>>