РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 мая. В городском округе Люберцы обсудили итоги минувшего отопительного сезона и подготовку к следующему, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».
В среду в округе прошло совещание с участием сотрудников администраций Люберец, Котельников, Лыткарина и Дзержинского, а также председателей Ассоциации многоквартирных домов.
Он отметил, что особое внимание в 2021 году нужно уделить устранению нарушений тепловых и гидравлических режимов работы, созданию запасов материально-технических ресурсов для выполнения аварийно-восстановительных работ в отопительном периоде, проведений испытаний сетей на прочность, максимальные нагрузки. Также он отметил ошибки и недочеты для городских округов, не присутствующих на совещании.
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