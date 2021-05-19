РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 мая. В городском округе Люберцы обсудили итоги минувшего отопительного сезона и подготовку к следующему, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В среду в округе прошло совещание с участием сотрудников администраций Люберец, Котельников, Лыткарина и Дзержинского, а также председателей Ассоциации многоквартирных домов.

«В прошлом году тепло дали в Подмосковье к 15 сентября. Это произошло благодаря активной подготовке: было принято распоряжение правительства Московской области от 20.04.20 №238-РП, проведено 48 выездных оперативных совещаний в муниципалитетах, ежемесячные заседания областного штаба, два заседания профильного комитета Мособлдумы, два заседания правительства Московской области по вопросам подготовки к ОЗП», - сказал советник министра энергетики Московской области Владимир Мельник.

Он отметил, что особое внимание в 2021 году нужно уделить устранению нарушений тепловых и гидравлических режимов работы, созданию запасов материально-технических ресурсов для выполнения аварийно-восстановительных работ в отопительном периоде, проведений испытаний сетей на прочность, максимальные нагрузки. Также он отметил ошибки и недочеты для городских округов, не присутствующих на совещании.