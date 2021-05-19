РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 19 мая. Ряд льготных категорий жителей подмосковного Красногорска может подать заявление об отказе от льготного проезда в 2022 году или о возобновлении льготы до 1 октября нынешнего года, сообщили в Красногорском управлении социальной защиты населения Минсоцразвития Московской области.

Региональным льготникам: ветеранам труда, ветеранам военной службы, труженикам тыла, реабилитированным лицам напоминают, что заявление на 2022 год об отказе от бесплатного проезда или о возобновлении бесплатного проезда на общественном транспорте Московской области и железнодорожном транспорте пригородного сообщения можно подать до 1 октября 2021 года.

«Изменить принятое решение в течение следующего года будет невозможно. Поэтому просим льготников хорошо обдумать и принять решение», - подчеркнула исполняющая обязанности начальника управления Ирина Смирнова.

Она добавила, что тем, кто в предыдущие годы подавал заявление об отказе от бесплатного проезда или о возобновлении бесплатного проезда и не поменял своего решения на 2022 год, повторно подавать заявление не нужно.

Обращаться с заявлением необходимо в Красногорское управление социальной защиты по адресу: Красногорск, Волоколамское шоссе, 8.