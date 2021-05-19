РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 мая. Спортсменка СШОР «Фаворит» Подольска Юлиса Красильникова заняла второе место на первенстве России по выездке, сообщается в группе «Конноспортивный клуб Фаворит г.о. Подольск М.О» в соцсети «ВКонтакте».

В КСК Maxima Park в поселке Некрасовский Подмосковья с 12 по 16 мая проходили соревнования «Первенство России по выездке среди юношей».

Красильникова на лошади Данте Вельтино в составе команды «Московская область – 1» в первый день соревнований завоевала второе место.

Спортсменке пожелали дальнейших побед и спортивного совершенствования.