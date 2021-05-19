РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 мая. В Подольске в микрорайоне Климовск на реке Петрице заработала лодочная станция с прокатом катамаранов, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

Возле ТРК «Хамелеон» и моста через реку Петрицу рядом с летней верандой одноименного ресторана заработала лодочная станция с прокатом лодок и катамаранов.

Все желающие могут взять напрокат катамаран или весельную лодку и поплавать по тихой запруде с небольшим течением. Можно доплыть до живописной березовой рощи и мостика, полюбоваться пейзажами и покормить уток. В июне на реке массово цветут желтые ирисы, в июле – желтые кубышки.

С малышами до трех лет на лодках и катамаранах кататься нельзя. На детей постарше надевают спасательные жилеты. Кроме того, на станции следят за тем, чтобы желающие прокатиться были трезвыми и вменяемыми.