РИАМО - 19 мая. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что вакцинация от коронавируса может стать обязательной для защиты большей части населения россиян от инфекции. Об этом сообщает Nation News.

Сейчас вакцинация от коронавирусной инфекции является добровольной. Но в интересах защиты большого числа людей подобные решения могут носить обязательный характер, и соотношение между добровольным решением и обязательным может быть изменено в сторону второго, считает Медведев.

В скором времени в России в оборот выйдет четвертая отечественная вакцина от коронавируса - «Спутник Лайт». Вакцина призвана устранить основной недостаток препарата «Спутник V». Это однокомпонентный препарат.

В российских городах продолжается вакцинация от коронавируса. Сделать прививки можно в городских поликлиниках и мобильных пунктах.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>