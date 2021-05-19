РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 19 мая. Представители более 210 городов России и ряда других стран примут участие в молодежном окружном конкурсе искусств Центрального федерального округа «Город А» 12 и 13 июня, сообщается на официальном сайте администрации округа.

Прием заявок на участие в конкурсе завершился в среду. В рамках мероприятия Красногорск встретит представителей из Армении, Беларуси, Азербайджана и Кыргызской Республики, а также из 59 регионов страны и более чем 210 городов.

«Город А» – это первый в России молодежный творческий проект, синтезирующий все виды искусства и творчества: танец, театр, вокал, музыка, живопись, компьютерная графика, видеоинсталляции и другие. Он объединяет представителей различных субкультур и спорта.

Сквозь призму искусства конкурсантам предстоит отразить главную тему конкурса – «Наука и технологии». Выбрана она неслучайно – президент России Владимир Путин объявил 2021 год Годом науки и технологий.

Красногорск на два дня превратится в арт-музей под открытым небом – «Город А», где представители различных арт-индустрий со всей страны смогут проявить себя и показать мастерство в 14 различных фестивалях. Одним из самых ярких событий станет арт-карнавал «Наука искусства».

Победитель фестиваля получит статус «АРТ-столица ЦФО 2021» и денежный приз в размере 300 тыс. рублей.

Организаторами конкурса выступают АНО «Детско-молодежный центр творчества, Федеральное агентство по делам молодежи («Росмолодежь»), министерство культуры Московской области, Общественная палата РФ, ФГБУ «Центр поддержки молодежных творческих инициатив» («Роскультцентр»), администрация Красногорска, АНО «Центр развития культурных инициатив», АНО «Россия – страна возможностей», Совет лидеров молодежных этно-инициатив Центра культуры народов России ФГБУК «Государственный Российский дом народного творчества имени Поленова».