РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 мая. Горячее водоснабжение в дома ЖК «Весенний» Подольска могут вернуть 20-21 мая после оплаты долга за газ, сообщили в группе «ООО «Импульс» в соцсети «ВКонтакте».

Два дома ЖК «Весенний» с 12 мая остались без горячей воды. Причинами стали окончание 1 мая договора поставки и долги ООО «Столичный паркинг», которая арендует котельную, перед ООО «Газпром Межрегионгаз Москва». На 1 мая размер долга составил 7,8 млн руб. Для возобновления подачи газа требованием ООО «Газпром Межрегионгаз Москва» является оплата 50% от суммы задолженности - 3,9 млн руб.

ООО «Столичный паркинг» не предприняло никаких мер, направленных на погашение данного долга. Учитывая критичность возникшей ситуации, УК вынуждена прекратить оплату всем иным поставщикам и исполнителям и направляет все получаемые денежные средства с населения на оплату долга ООО «Столичный паркинг» по его письменным распоряжениям напрямую в ООО «Газпром Межрегионгаз Москва».

По состоянию на 19 мая из требуемых к оплате 3,9 млн руб. «Импульс» уже произвел оплату 3,4 млн руб. Осталось оплатить 500 тыс. руб. УК надеется, что после оплаты долга ООО «Газпром Межрегионгаз Москва» не будет выдвигать иных дополнительных требований и возобновит подачу газа на котельную, возможно, 20-21 мая.

Граждане, имеющие задолженность перед УК, приняли во внимание неоднократные обращения к ним и активно производят оплату своих долгов. «Импульс» выражает огромную признательность членам советов домов, которые также ведут большую разъяснительную работу в чатах по подъездам домов. Также УК подготовила информацию по долгам населения свыше 10 тыс. руб. и еще раз попросила погасить задолженности.