РИАМО - 19 мая. В прошлом году промышленное производство Подмосковья продемонстрировало рост на 9,2%, сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«Прошлый год показал плюс 9,2% темпа роста промышленного производства. То есть можно сказать, что в Подмосковье промышленность не снизила темпы роста», – сказала Зиновьева.

Она отметила, что темпы роста продемонстрировала фармакологическая отрасль, электроника и ИТ-сфера. При этом из-за пандемии пострадала транспортная отрасль.

Ранее Зиновьева сообщила, что в прошлом году в Подмосковье было запущено 416 крупных инвестиционных проектов, более 500 собираются запустить в 2021 году.

Более 400 крупных инвестпроектов запустили в Подмосковье в 2020 г>>