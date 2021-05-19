РИАМО - 19 мая. В текущем году на территории Подмосковья планируют создать 65 тыс. новых рабочих мест, это больше, чем в предыдущие года, сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«Планка этого года - 65 тыс. рабочих мест мы планируем создать совместно с нашими инвесторами в городах Московской области», - сказала Зиновьева.

Она добавила, что ежегодно в Подмосковье создают 50-55 тыс. новых рабочих мест и в 2020 году эту планку удалось удержать.

В настоящее время уровень безработицы в Московской области составляет 2,14%. В качестве безработных зарегистрированы 88,8 тыс. человек. Для соискателей доступны порядка 50 тыс. вакансий.

Около 11 тыс рабочих мест предоставят на подмосковных ярмарках в мае>>