РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 мая. В колледже Подольска в рамках акции #БумагаСдавайся установили контейнер для сбора макулатуры, сообщается в Instagram-аккаунте Подольского отделения «Молодая Гвардия Единой России».

В Подольске в среду стартовала акция #БумагаСдавайся. Активисты местного отделения «Молодой Гвардии» провели встречу в Московском областном колледже информации и технологий, объявили начало акции и установили контейнер для сбора макулатуры.

Макулатура используется в качестве вторичного сырья при производстве бумаги, тарного и упаковочного картона, а также кровельных, изоляционных и других строительных материалов. Ее использование позволяет экономить древесину и уменьшать вырубку лесов. Макулатура может быть переработана только пять-шесть раз.

В конце следующей недели активисты «Молодой Гвардии» заберут контейнер с макулатурой из колледжа.