РИАМО - 19 мая. Ежедневно 1,8 тыс. инспекторов в столичном транспорте ежедневно проверяют наличие масок и перчаток у пассажиров, передает Федеральное агентство новостей.

Как сообщили в пресс-службе ГКУ «Организатор перевозок», число случаев несоблюдения санитарно-эпидемиологических требований стало максимальным за 12 месяцев с момента ввода обязательного масочного режима в городе.

Эта динамика связана с ростом пассажиропотока в транспорте после отмены ряда коронавирусных ограничений и выходом с удаленки сотрудников.

Каждый день порядка 1,8 тыс. работников транспортного комплекса напоминают гражданам о необходимости использовать маски и перчатки, а также проверяют соблюдение санитарных мер на транспорте, на входе, перронах, вагонах поездов метро.

Всего же за год выявлено около 410 тыс. нарушений масочно-перчаточного режима.

За минувшие сутки в Москве зафиксировали 2096 новых случаев Covid-19, с начала пандемии в городе выявили 1 145 196 случаев заражения.

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