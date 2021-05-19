РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 19 мая. Купальный сезон на территории подмосковного Красногорска официально откроется 1 июня и продлится до 31 августа, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

По словам начальника отдела гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций управления по безопасности и работе с потребительским рынком Игоря Куркина, в муниципалитете будут функционировать три рекреационные зоны у водоемов.

«Традиционно это две плотины: на реке Баньке и реке Синичке, а также пляж на Москве-реке в военном городке Павшино. Все необходимые нормативно-правовые документы по обеспеченью безопасности людей на водных объектах приняты», - сказал Куркин.

На данный момент водолазы-гидроэкологи обследуют дно акваторий. Их цель - очистить дно от бытового мусора и опасных предметов. Также гидроэкологи составляют карту глубин, в соответствии с которой будет определено, какую территорию оградить буями, где выделить детскую зону.

После проведения всех необходимых мероприятий по подготовке к купальному сезону пляжи должна принять комиссия из государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по Московской области.

В сезон на пляжах с 10:00 до 20:00 будут организованы дежурства медиков и спасателей.