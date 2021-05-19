РИАМО - 19 мая. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил недоумение по поводу информации в СМИ о возможном переезде столичного ФК «Локомотив» с домашнего стадиона «РЖД Арена» в связи с якобы планируемой застройкой.

«Увидел информацию о переезде «Локомотива» и застройке «РЖД Арены» жильем. Честно говоря, бред какой-то. Мы возрождаем старые и строим новые стадионы и другие спортивные объекты. «РЖД Арена» и весь окружающий ее спортивные кластеры должны развиваться, а не сноситься», – написал Собянин в своем личном блоге.

Градоначальник подчеркнул, что возле нового вокзала «Восточный» не планируется строительство какого-либо жилья.

По его словам, новый ТПУ обеспечит значительно большую доступность и популярность стадиона «РЖД Арена».

Ранее СМИ сообщили о том, что руководство РЖД и ФК «Локомотив» ведут переговоры с мэрией Москвы об аренде «Лужников», так как на месте «РЖД Арена» якобы планируется вести жилую застройку.

Названы районы Москвы с завышенными ценами на жилье>>