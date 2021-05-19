РИАМО (БАЛАШИХА) - 19 мая. В Балашихе за минувшие сутки выявили один новый случай заражения коронавирусной инфекцией, с начала пандемии в округе выявили 10 556 случаев заражения, сообщает областной оперштаб по ситуации с Covid-19.

За сутки в Подмосковье выявили 697 случаев заражения коронавирусом.

С начала пандемии в Московской области выявлено 262 210 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Скончались 6 029 человек. Выздоровели и выписались 214 950 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.