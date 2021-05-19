РИАМО - 19 мая. В прошлом году в Подмосковье было запущено 416 крупных инвестиционных проектов, больше 500 - собираются запустить в текущем году, сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«За прошлый год мы запустили, ввели в производство 416 новых крупных инвестиционных проектов, с объемом инвестиций от 1 млрд рублей», - сказала Зиновьева.

Она добавила, что в настоящее время на территории Подмосковья находится 1050 инвестиционных проектов разной стадии реализации.

В этом году планируют запустить 580 инвестиционных проектов.