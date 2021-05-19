РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 мая. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска начали менять ветхие балконы на новые, работы в пяти домах займут около полугода, сообщил депутат горсовета Олег Паскарь.

19 мая Паскарь вместе с заместителем начальника ТУ «Климовск» Романом Ермаковым выехал на улицу Дмитрия Холодова, 10/6. Там начались работы по демонтажу ветхих балконов.

«Работники подрядной организации срезают старые крепления, приваривают новые каркасы, прокладывают профнастил, арматуру, заливают площадку цементом. В день они делают пять-шесть балконов», - написал Паскарь в своем Instagram-аккаунте.

Замену балконов проведут в пяти домах. Работы продлятся в течение примерно шести месяцев.