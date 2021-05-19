РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 19 мая. В Домодедове объявили аукцион на право аренды нежилого помещения площадью 137,6 кв м, подходящего под административное помещение или офис, сообщили в комитете по конкурентной политике Московской области.

Помещение расположено по адресу: Московская область, г. Домодедово, ул. Каширское шоссе. д. 93. Оно предназначено под свободный вид деятельности, не запрещенный действующим законодательством.

Срок аренды составляет 10 лет. Стартовая величина годовой арендной платы составляет 836 тыс. рублей.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 28 мая на электронной торговой площадке РТС-тендер. Номер процедуры 54539. Аукцион состоится 1 июня. Участниками аукциона могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства.

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