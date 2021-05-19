РИАМО - 19 мая. За сутки в Подмосковье выявили 697 случаев коронавируса, самое большое количество новых случаев заболевания выявили в Мытищах (72) и Одинцове (61), сообщает оперштаб Московской области по ситуации с коронавирусной инфекцией.

60 новых случаев коронавируса за сутки выявили в Королеве, 48 – в Ленинском округе, 38 – в Чехове, 35 – в Долгопрудном, по 34 – в Богородском округе, Дзержинском и Люберцах, 33 – в Реутове, 31 – в Сергиевом Посаде, 30 – в Наро-Фоминске, по 17 – в Дмитрове, Котельниках и Пушкине, 14 – в Рузе, 11 – в Домодедове.

По десять случаев Covid-19 зафиксировали в Подольске, Ступине и Шаховской, по девять – в Ивантеевке и Павловском Посаде, по восемь в Лобне и Орехово-Зуеве, семь – в Красногорске, по пять – в Егорьевске и Электростали, по четыре – в Серебряных Прудах, Шатуре и Щелкове, три – в Воскресенске, по два – в Истре и Электрогорске.

По одному случаю коронавирусной инфекции удалось выявить в Балашихе, Жуковском, Коломне, Лотошине, Можайске, Озерах, Пущине, Раменском, Солнечногорске, Фрязине и Химках.

Ни одного случая Covid-19 за сутки не зафиксировали в Бронницах, Власихе, Волоколамске, Дубне, Зарайске, Звездном городке, Кашире, Клину, Краснознаменске, Лосино-Петровском, Луховицах, Лыткарине, Молодежном, Протвине, Рошале, Серпухове, Талдоме и Черноголовке.

С начала пандемии в Московской области выявлено 262 210 случаев коронавирусной инфекции, скончались 6029 человек, выздоровели 214 950 пациентов.

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