РИАМО - 19 мая. Из-за непогоды в среду столичным рестораторам рекомендовали закрыть летние веранды. В столице прогнозируют ветер до 17 м/с и грозу, сообщает ТАСС.

«В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий <...>просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации», — говорится в сообщении.

Синоптики прогнозируют в среду в столице сильный ветер и грозы до 21:00. Объявлен «желтый» уровень погодной опасности.

В ГУ МЧС России по столице из-за непогоды гражданам рекомендовали обходить шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, а также не оставлять детей без присмотра.

Горожанам, у которых есть машина, не рекомендуется ставить свое транспортное средство вблизи деревьев.