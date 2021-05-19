РИАМО (БАЛАШИХА) - 19 мая. В подмосковной Балашихе 18 июня проведут аукцион по сдаче в аренду нежилого помещения общей площадью 248,9 кв м, сообщили в пресс-службе комитета по конкурентной политике Московской области.

Помещение на проспекте Жуковского в микрорайоне Кучино находится на цокольном этаже, имеет отдельный вход, предназначено под свободный вид деятельности, не запрещенный действующим законодательством, отлично подойдет под административное помещение или офис. Расстояние от МКАД - 8 км.

Стартовая величина годовой арендной платы составляет 1 млн 229 тыс. рублей.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 14 июня на электронной торговой площадке РТС-тендер. Номер процедуры 53797.

Участниками аукциона могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства в соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» или организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Более подробную информацию об имуществе и земельных участках, выставленных на торги в регионе, можно найти на Едином портале торгов Московской области.