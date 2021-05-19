РИАМО - 19 мая. В одну из столичных клиник попал народный артист СССР Николай Сличенко, у него обострилась болезнь легких, передает Газета.ru.

Известно, что скорую помощь актеру вызвали в среду.

Артист уже проходил лечение легких, но терапия не помогла. Врачи решили отправить Сличенко в реанимацию.

Артист с 1977 года является худруком музыкально-драматического цыганского театра «Ромэн».

Сличенко играл не только в театре, но и кино. Он запомнился по фильмам «Свадьба в Малиновке», «Похищение», «Военно-полевой романс».