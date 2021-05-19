РИАМО - 19 мая. Депутаты Мосгордумы приняли план работы столичного парламента на II квартал 2021 года, согласно которому летний перерыв в работе думы продлится с 24 мая по 19 сентября 2021 года, передает корреспондент РИАМО.

В среду депутаты Мосгордумы рассмотрели проект постановления «О внесении изменений в постановление Московской городской думы от 7 апреля 2021 года № 30 «О плане работы Московской городской думы на II квартал 2021 года».

«Предлагается установить летний перерыв в работе думы с 24 мая 2021 года по 19 сентября 2021 года», - сказал во время доклада по проекту постановления депутат Мосгордумы Степан Орлов.

Он отметил, что во время перерыва в заседаниях депутаты Мосгордумы продолжат выполнять свои обязанности. Кроме того, перерыв позволит политическим партиям и фракциям принять участие в избирательной кампании по выборам в Госдуму.

После обсуждения возможных поправок проект постановления приняли в целом.