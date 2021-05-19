РИАМО - 19 мая. Несмотря на пандемию коронавируса, частные инвестиции в Подмосковье в 2020 г составили 1 трлн рублей, как и в 2019-м, сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«Один триллион рублей – эта цифра, которую Московской области удалось удержать в 2020 году», – сказала Зиновьева.

Она напомнила, что в 2019 году частные инвестиции также составили около 1 трлн рублей.

По словам министра, основной задачей на 2021 год является увеличение темпов роста экономики.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее сообщал, что поддержка инвесторов во всех сферах экономики в регионе крайне важна, так как они создают профильные рабочие места и вносят весомые отчисления в бюджет области.