РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 19 мая. В Домодедове за сутки выявили 11 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего в округе с начала пандемии зафиксировали 7 672 случая Covid-19, сообщает оперштаб по ситуации с коронавирусом в Московской области.

В Подмосковье за сутки выявили 697 новых случаев заболевания.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 262 210 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 6 029 человек. Выздоровели и выписались 214 950 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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