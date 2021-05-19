РИАМО - 19 мая. Нарушения цифровой маркировки выявили в 118 объектах на территории Подмосковья, количество продукции, изъятой из оборота, составило 5 706 единиц, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

Таким образом, нарушения были выявлены в более чем 48% объектов, которые провели специалисты надзорного ведомства. Цифровая маркировка обуви обязательна с начала июля прошлого года.

С момента действия запрета на продажу обуви без маркировки, специалисты надзорного ведомства провели 243 объекта. В рамках мониторинга было проверено 92 624 единиц обуви.

На текущий момент управление составило 110 протоколов об административных правонарушениях на ИП и восемь – на юрлиц.

Надзорное ведомство продолжает контролировать соблюдение требований по обязательной цифровой маркировке обуви.