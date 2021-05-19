РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 19 мая. С начала пандемии в Красногорске выявили 17 029 случаев инфицирования коронавирусом, из них 7 – за минувшие сутки, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье за минувшие сутки выявили 697 новых случаев заражения Covid-19.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 262 210 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 6 029 человек. Выздоровели и выписались 214 950 человек.

Статистику по городским округам составляют на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором по региону.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.