РИАМО - 19 мая. В столице и Подмосковье 20 мая прогнозируются дождь и гроза, также кратковременные дожди ожидаются 21 мая, сообщается на сайте «Метеовести».

Дождь и грозу в регион 20 мая принесет небольшой волновой циклон. Ночью температура будет плюс 14 – плюс 16 градусов, днем в городе не выше плюс 21 – плюс 23, в Подмосковье – плюс 18 – плюс 23 на северо-востоке области местами ожидается до плюс 25.

Сырой и прохладный воздух из Европы придет в регион 21 мая. Прогнозируются кратковременные дожди. При этом среднесуточная температура вернется в майскую норму. Так, ночью будет от плюс 8 до плюс 13 градусов. Днем в Москве – от плюс 16 до плюс 18, в области – от плюс 15 до плюс 20 градусов. Таким образом, канун выходных в регионе станет самым холодным днем текущей недели.

22 и 23 мая погода обещает быть комфортной, существенных осадков не ожидается. Но ночам прогнозируется плюс 5 – плюс 10 градусов, в днем – от плюс 18 до плюс 23.

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