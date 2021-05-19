РИАМО - 19 мая. Правоохранители задержали на территории Московского региона пятерых подозреваемых в хищении денег у граждан, совершенном в дистанционном формате. Об этом сообщается на сайте «МВД-Медиа».

По версии полиции, злоумышленники похищали мобильные телефоны жителей Москвы в общественных местах. После этого получали доступ к онлайн-банкам и переводили деньги с их счетов на свои, либо что-то покупали за счет своих жертв.

Также подозреваемые соучастники неправомерно оформляли кредиты на имена потерпевших и использовали полученные деньги по своему усмотрению.

По данному факту возбуждено 17 уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.158 УК РФ. Общий материальный ущерб превысил 16 млн рублей.