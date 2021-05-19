РИАМО - 19 мая. Традиция запуска воздушных шаров на праздниках наносит существенный вред экологии, в Подмосковье предложили отказаться от данного мероприятия, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Данный вопрос обсудили на круглом столе комитета Мособлдумы по экологии и природопользованию и комиссии по экологии, природопользованию и сохранению лесов Общественной палаты региона.

Накануне мероприятия в соцсетях пресс-центра областного парламента провели опрос о том, как относятся жители Подмосковья к запрету запуска шаров. 57% респондентов высказались за полный запрет, еще 29% считают, что запуск следует разрешить, но обязать организаторов правильно утилизировать оставшийся мусор. О том, что не нужно вводить запрет на запуск шариков высказались 16% опрошенных.

Экологичные альтернативы

В ходе заседания предложено отказаться от мероприятий с массовым запуском воздушных шаров в общеобразовательных организациях региона. Например, на предстоящих последних звонках и выпускных в областных школах следует заменить данную традицию на экологичные альтернативы.

«Шарики улетают в небо, а потом оказываются в наших лесах, реках, животные принимают их за еду. Это недопустимо с точки зрения экологии. Поэтому мы предлагаем заменить массовый запуск шариков на более экологичные варианты. Это может быть посадка деревьев в память о выпуске, украшение цветами и прочее», - сказала председатель комитета Мособлдумы по экологии и природопользованию Алла Полякова.

По ее словам, дети, если видят, что есть альтернативные экологичные решения, с удовольствием их воплощают в жизнь.

«Мы не говорим о том, что надо закрывать производства шариков, убрать их из нашей жизни. Но шары должны оставаться на земле. Ими можно украшать помещения, улицы. Но не нужно засорять окружающую среду и запускать их в небо», - отметила председатель комиссии по экологии, природопользованию и сохранению лесов Общественной палаты Подмосковья Елена Гришина.

Еще на круглом столе предложили ввести ограничения на использование шаров и небесных фонариков на акциях, форумах, массовых мероприятиях, которые проводятся на особо охраняемых природных территориях регионального значения, в парках, скверах и зонах отдыха.

Экоуроки в школах

На сегодняшний день в школах Московской области активно проводятся экологические уроки, на них ученикам рассказывают о раздельном сборе мусора, ответственном природопользовании. Также предложено информировать школьников об опасности шариков для экологии.

«Красивый шарик – не просто милый атрибут праздника, а потенциально опасный мусор, летящий по небу. Бесконтрольно запускать их тысячами и не отвечать за то, куда они улетят, просто неправильно», - подчеркнула Полякова.

Гришина добавила, что следует сделать социальный ролик, фильм или мультфильм о вреде данных изделий для экологии, так как для детей это будет более наглядная информация.