РИАМО (МЫТИЩИ) - 19 мая. В пруд городского округа Мытищи выпустили более 100 карпов, сообщила заместитель главы администрации муниципалитета Светлана Лысенко.

Она отметила, что в среду сотрудниками контрольного управления была проведена экологическая акция по восстановлению популяции рыбного разнообразия в пруду по Октябрьском проспекту. В результате данного мероприятия более 100 половозрелых особей семейства карповых были выпущены в данный пруд.

Правительство Подмосковья предпринимает меры для сохранения биологического разнообразия в водоемах. Специалисты проводят исследования по уточнению численности популяций рыб и тенденций ее изменения. Также введен запрет на вылов и незаконную добычу рыбы.