РИАМО - 19 мая. Пять социальных объектов построят в границах бывшей промзоны «Октябрьское поле» в рамках реализации первого в России проекта комплексного развития территорий (КРТ), сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«В рамках договора КРТ на территории «Октябрьского поля» появится крупный современный жилой район – там планируется построить около 175 тыс. кв. м недвижимости, а также возвести необходимую социальную инфраструктуру», – сказал заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он подчеркнул, что уже ведется строительство школы на 800 мест. Также инвестор возведет два детсада, поликлинику на 100 посещений в смену и стоматологическую клинику на 50 посещений.

В компании «РГ-Девелопмент», которая реализуется проект, сообщили, что в рамках заключенного с правительством Москвы договора о КРТ бывшей промзоны строители приступили к монолитным работам в первом доме.

«На строительной площадке нового дома на 312 квартир начались монолитные работы. На данный момент строители залили первый куб бетона в фундамент и проводят армирование конструкций фундаментной плиты. Общая площадь корпуса составит около 20 тыс. «квадратов». Строительство планируется завершить в 2022 году», – отметили в компании застройщика.

В рамках реорганизации части промзоны № 41 уже ввели 6 жилых корпусов и 2 детских сада. В текущем году планируется сдать еще два дома и детсад.​

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