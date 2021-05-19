РИАМО - 19 мая. За последние сутки в Подмосковье выявили 697 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб Московской области по ситуации с Сovid-19.

За все время в регионе зафиксировали 262 210 случаев заражения.

Чтобы обезопасить себя от инфекции, местным жителям рекомендуют пройти вакцинацию от Covid-19. Это можно сделать в мобильных пунктах и городских поликлиниках.

В общественных местах по-прежнему нужно находиться в масках, а также соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>