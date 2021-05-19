РИАМО - 19 мая. ООО «Мастер чистоты» внесли в реестр недобросовестных поставщиков за уклонение от заключения контракта на оказание услуг по уборке внутренних помещений УМВД России по Коломне, сообщает пресс-служба Московского областного УФАС России.

Согласно представленным сведениям, учреждение направило контракт представителям компании на подписание в установленный законом срок. Общество не представило подписанный проект контракта вовремя, в связи с чем УМВД обратилось в УФАС.

На заседании комиссии фирма не смогла доказать наличие объективных причин для неподписания контракта.

Антимонопольное ведомство, выслушав доводы обеих сторон, внесло сведения в отношении ООО «Мастер чистоты» в реестр недобросовестных поставщиков.