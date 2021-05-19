РИАМО (МЫТИЩИ) - 19 мая. В городском округе Мытищи участились случаи звонков мошенников от имени врачей городской клинической больницы, сообщается в Instagram-аккаунте МГКБ.

Участились случаи звонков от имени врачей Мытищинской городской клинической больницы о том, что у пациентов выявлен рак, плохие анализы или подобные угрожающие состояния.

Для того, чтобы не стать жертвой мошенников, администрация больницы просит в случае поступления подобных звонков обращаться к лечащему врачу или в администрацию.