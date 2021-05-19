РИАМО - 19 мая. В Подмосковье вылечили после коронавирусной инфекции еще 555 пациентов, общее число вылеченных в регионе достигло 214 950 человек, сообщает оперштаб Московской области по ситуации с коронавирусом.

За сутки в области зафиксировали 697 случаев заболевания Covid-19.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 262 210 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За пандемию умерли 6029 человек, из них 13 – за прошедшие сутки.

Подмосковье уже получило свыше 1,1 млн доз вакцины от коронавируса. Помимо препарата «Спутник V», также появились «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Уточнить наличие конкретной вакцины граждане могут в своей медицинской организации.

Сделать прививку можно как в поликлинике, так и в прививочных пунктах, расположенных в торговых центрах, МФЦ и мобильных комплексах.

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