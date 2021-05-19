РИАМО - 19 мая. Депутаты Мосгордумы одобрили кандидатуры на должности мировых судей сроком на пять лет на участках в районах Чертаново Южное, Вешняки и Северное Тушино, передает корреспондент РИАМО.

В среду депутаты Мосгордумы рассмотрели проект постановления «О назначении мировых судей в городе Москве на судебные участки №№ 168, 227, 281». По итогам голосования проект постановления приняли.

«(Назначить на должность мирового судьи - ред.) Эрдениева Евгения Эдуардовича — судебный участок №168 района Северное Тушино. Орлова Александра Николаевича — судебный участок №281 района Вешняки», - озвучила проект постановления заместитель председателя Мосгорсуда Наталья Афанасьева.

Кроме того, по ее словам, к работе на участке №227 в районе Чертаново Южное в должности мирового судьи следует назначить Дарью Лазареву.

Афансьева также отметила, что срок полномочий назначенных мировых судей составит пять лет.