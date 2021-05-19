РИАМО - 19 мая. На территории Московской области начали работу 350 точек велопроката почти в 30 городских округах. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

«Сервисы велопроката пользуются все большей популярностью у жителей и гостей Подмосковья. В текущем году их число увеличилось больше чем в два раза. На сегодняшний день уже начали работу 350 точек велопроката в 29 городских округах региона. В этот период в прошлом году на территории Подмосковья свои услуги оказывали менее 150 сервисов велопроката», - сказал Сергей Воскресенский.

Точки велопроката открылись в городских округах: Балашиха, Дмитровский, Домодедово, Дубна, Егорьевск, Жуковский, Кашира, Клин, Коломна, Королев, Красногорск, Краснознаменск, Ленинский, Лобня, Лотошино, Мытищи, Наро-Фоминский, Одинцовский, Орехово-Зуевский, Павловский Посад, Подольск, Протвино, Пушкинский, Раменский, Сергиево-Посадский, Серпухов, Солнечногорск, Химки, Щелково.

Министр также уточнил, что в некоторых муниципалитетах установлены скидки для отдельных категорий граждан.

«В Одинцовском округе членам многодетных семей и льготных категорий граждан предоставляется скидка 30-50% от действующего тарифа. В Дмитровском городском округе пенсионеры и многодетные семьи могут взять в прокат велосипед за половину стоимости. А в парке культуры и отдыха Лобни они могут воспользоваться услугами велопроката бесплатно», - отметил Сергей Воскресенский.

Средняя цена проката велосипеда для взрослых составляет 150-250 рублей в час, для детей – 150-200 рублей в час.

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