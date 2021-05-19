РИАМО - 19 мая. Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным постановление УФАС Подмосковья, в рамках которого ООО «Реутавтодор» выписали штраф на сумму свыше 4 млн рублей за сговор на торгах, сообщает пресс-служба Московского областного управления ФАС.

Фирма обратилась в суд из-за того, что не согласилась с постановлением антимонопольного органа.

Управление признало ООО «СК Олимп», ООО ФСК «Грандстрой» и ООО «Реутавтодор» нарушителями антимонопольного законодательства. Фирмы заключили устное картельное соглашения, из-за реализации которого на электронных аукционах произошло поддержание цен.

Ранее в отношении фирм возбудили дело о нарушении антимонопольного законодательства.

Арбитражный суд подтвердил обоснованность постановления УФАС о привлечении компании «Реутавтодор» к административной ответственности.