РИАМО - 19 мая. В Подмосковье появилась возможность подать заявку на вакцинацию от коронавирусной инфекции в садовых товариществах онлайн, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Председатель СНТ или другое уполномоченное лицо может оставить контактные данные и информацию о количестве людей, желающих сделать прививку, на сайте по профилактике коронавируса Минздрава Подмосковья. После этого с заявителем свяжется представитель медицинской организации и сообщит дату и время выезда мобильного пункта вакцинации.

«В Подмосковье начался сезон дачного отдыха – на свои участки приезжают не только жители области, но и гости из других регионов. Преимущественно это люди старшего возраста, которым в первую очередь важно защититься от Covid-19», — сказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Она отметила, что теперь организовать выезд бригады врачей в СНТ можно оставив заявку на сайте.

Привиться можно только жителям старше 18 лет. Перед прививкой врач проведет осмотр. Чтобы пройти вакцинацию, нужно иметь при себе паспорт и полис ОМС.

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