РИАМО - 19 мая. На международном авиационно-космическом салоне в подмосковном Жуковском в июле выступит российская вертолетная пилотажная группа «Беркуты», сообщается в Telegram-канале авиасалона.

Пилоты выступят на вертолетах Ми-28Н с комплексом фигур высшего пилотажа в полетных порядках «пеленг», «треугольник», «стрела», «ромб» и в одиночном пилотаже.

«Беркуты» – единственная в России вертолетная пилотажная группа. Она образована в Торжокском центре боевого применения и переучивания летного состава армейской авиации.

За штурвалом вертолетов находятся лучшие летчики России, обладающие как индивидуальным, так и коллективным мастерством пилотажа.

МАКС-2021 пройдет 20-25 июля в подмосковном Жуковском. Свою продукцию на мероприятии представят все ведущие аэрокосмические компании страны.