РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 мая. Люберецкая городская прокуратура выявила нарушения противопожарной безопасности на одном из складов с косметикой в Томилине, сообщает пресс-служба ведомства.

Прокуратура провела проверку по обращению жителя о нарушении законодательства в сфере противопожарной безопасности, а также миграционного законодательства на территории производственно-складского комплекса в микрорайоне Птицефабрика Томилина.

Установлено, что на территории данного комплекса осуществляет деятельность юридическое лицо по производству косметической продукции.

В ходе проверки выяснилось, что складское помещение используется юридическим лицом в нарушение требований законодательства о противопожарной безопасности.

По фактам выявленных нарушений городской прокуратурой в отношении юридического лица и виновного должностного лица вынесены постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях, также внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства.

Указанные материалы направлены в соответствующие контролирующие органы для рассмотрения по существу.