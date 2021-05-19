РИАМО - 19 мая. За 5 месяцев 2021 года экспорт мороженого из Московской области составил 958,4 тыс. долл., что на 43,4% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщили РИАМО в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

«Московская область активно продолжает наращивать объемы экспорта молочной продукции, в частности мороженного. С начала текущего года мороженого из Московской области было экспортировано на сумму 958,4 тыс. долл. Это на 43,4% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, когда было продано на 668,43 тыс. долл», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

Основными импортерами мороженого, произведенного в Подмосковье, стали Соединенные Штаты Америки, Азербайджан, Армения, Германия, Грузия, Украина, Абхазия, Казахстан, Беларусь, Китай и Южная Осетия.

Крупнейшими производителями мороженого в Московской области являются такие предприятия, как «Чистая Линия», «Фронери Рус», «Лагуна Койл», «Дмитровский молочный завод», «Русский Холод», «Иль Мио Мороженко» и другие.

Директор Российского экспортного центра: «Экспортировать продукцию – совсем не сложно»>>