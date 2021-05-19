РИАМО - 19 мая. Судебное разбирательство по иску блогера Алексея Навального к СИЗО-1 УФСИН России по Москве о законности признания его склонным к побегу назначено на 22 июня, сообщили в пресс-службе Преображенского районного суда Москвы.

В среду судья Олег Казанцев провел предварительное заседание и беседы.

В СИЗО «Матросская тишина», где находился Навальный под арестом, его признали склонным к побегу. Таких заключенных проверяют каждый час, в том числе будят ночью. Защита оппозиционера настаивала, что постановка Навального на учет может помешать его УДО.

Судебное заседание состоится 22 июня в 10:00.